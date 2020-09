Scholz: Kinderbonus ist 'gute und praktische Hilfe'

BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Olaf Scholz hat den Kinderbonus in der Corona-Krise zum Start der Auszahlung an diesem Montag als "gute und praktische Hilfe" bezeichnet. Sie komme da an, wo sie wirklich gebraucht werde, teilte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur mit. "In den vergangenen Monaten hatten gerade Familien viel durchzustehen", so Scholz. "Familien und Kinder unterstützen wir deshalb besonders beherzt mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen."

Von diesem Montag an zahlen die Familienkassen den Kinderbonus schrittweise aus. Insgesamt sollen für rund 18 Millionen Kinder jeweils 300 Euro fließen. Die schwarz-rote Koalition hatte die Maßnahme im Rahmen ihres Konjunkturpakets gegen die Folgen der Corona-Krise beschlossen./hoe/DP/fba