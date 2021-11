Scholz kündigt Corona-Spitzentreffen Bund-Länder kommende Woche an

(Durchgehend neu)

Berlin (Reuters) - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich im Deutschen Bundestag besorgt über die Pandemie-Lage in Deutschland geäußert.

"Das Virus ist noch unter uns und bedroht die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger", sagte der geschäftsführende Vize-Kanzler und Bundesfinanzminister am Donnerstag in Berlin. "Auch wenn die Lage anders ist, weil so viele geimpft sind, ist sie noch nicht gut." Scholz mahnte ein parteiübergreifendes und zwischen Bund und Ländern abgestimmtes Vorgehen an. Dazu kündigte er für kommende Woche ein Spitzentreffen der geschäftsführenden Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder an.

Die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP brachten bei der Sitzung ihren Entwurf für Änderungen des Infektionsschutzgesetzes ein. Danach soll die "epidemische Lage von nationaler Tragweite", die die Grundlage für viele Corona-Beschränkungen bildet, nach dem 25. November auslaufen. Zugleich sollen mögliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie abgespeckt werden. So soll es etwa keine flächendeckenden Lockdowns und Schulschließungen mehr geben. Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus mahnte in der Debatte mit Blick auf das aktuelle Infektionsgeschehen die Fortsetzung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite an. Alles andere sei angesichts der Dramatik der Zahlen "Realitätsverweigerung", sagte der CDU-Politiker die Adresse von SPD, Grünen und FDP.

Grünen-Co-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt stellte angesichts der Kritik weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie in Aussicht, die über den Entwurf der Ampel-Fraktionen hinausgehen. Erforderlich sei etwa eine flächendeckende 2G-Regelung. "Das ist eine der wirksamen Maßnahmen, die wir jetzt machen können", sagte sie. Auch der FDP-Spitzenpolitiker Marco Buschmann kündigte die Bereitschaft seiner Fraktion an, eine Rechtsgrundlage für 2G - der Zugang etwa zur Gastronomie nur für Geimpfte und Genesene - schaffen zu wollen. Auch werde die FDP dafür sorgen, dass es zu 3G-Regelungen kommen werde. Die FDP hatte sich zu beiden Modellen zuletzt eher skeptisch geäußert.

"INDIVIDUELLE ENTSCHEIDUNG"

Es gebe mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes robuste Maßnahmen gegen das Coronavirus, der freiheitliche Rechtsstaat müsse aber erhalten bleiben, betonte Buschmann. Scholz sprach sich für eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz aus. Zudem zeigte er Sympathie für eine bundesweite 2G-Regelung etwa in Restaurants. Es sei ein Fortschritt, dass immer mehr Bundesländer diese Vorgabe machten. Wichtig sei aber, diese Regelungen auch zu kontrollieren. Zugleich forderte Scholz mehr Impfungen und auch Auffrischimpfungen. Dazu müssten Bürgerinnen und Bürger angeschrieben werden, und es müssten alle verfügbaren Impfstellen genutzt werden.

AfD-Fraktions-Vize Sebastian Münzenmaier kündigte den Widerstand seiner Fraktion gegen den Gesetzentwurf der Ampel zum Ende der epidemischen Lage an. Tatsache sei, dass die drastischen Maßnahmen fortgesetzt würden, sagte er im Bundestag. Er kritisierte eine "extreme Ausweitung der 2G-Regelung". Dies führe zu massivem Druck auf jene, die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht impfen lassen wollten. Impfen sei eine individuelle Entscheidung, die freiwillig erfolgen müsse.