Scholz lädt G7 zu Ukraine-Gipfel in Brüssel ein

BERLIN (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte werden am Donnerstag auf Einladung von Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem G7-Gipfel vor allem zum Ukraine-Krieg zusammenkommen. Das gab die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin bekannt. Deutschland hat derzeit den Vorsitz in der Gruppe der Sieben (G7). Weitere Mitglieder sind die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan.

Der Gipfel ist eingebettet in zwei andere Gipfeltreffen in Brüssel am selben Tag: Zuerst tagen die Staats- und Regierungschefs der Nato. Auch dabei wird es um den Ukraine-Krieg gehen. Am Nachmittag findet ein EU-Gipfel statt. An allen drei Gipfeltreffen nimmt US-Präsident Joe Biden teil. Es ist seine dritte Europareise seit dem Amtsantritt im Januar 2021./mfi/DP/ngu