Scholz legt Nord Stream 2 auf Eis

Berlin (Reuters) - Als Reaktion auf das russische Vorgehen in der Ukraine hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Inbetriebnahme der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 auf Eis gelegt.

Er habe das Bundeswirtschaftsministerium angewiesen, eine Neubewertung der Versorgungssicherheit vorzunehmen, die Grundlage für eine Zertifizierung und Betrieberlaubnis für das milliardenschwere Projekt ist. "Das wird sich sicher hinziehen", sagte Scholz am Dienstag. Der Bericht zur Versorgungssicherheit müsse im Lichte der neuen Entwicklungen abgefasst werden. Nord Stream 2 soll Erdgas aus Russland direkt nach Deutschland transportieren.

Der SPD-Politiker hatte in den vergangenen Wochen eingeräumt, dass auch Nord Stream 2 auf dem Tisch von Sanktionsmaßnahmen im Falle einer russischen Aggression gegen die Ukraine liegt. Der grüne Koalitionspartner lehnt die Pipeline ebenso ab wie viele osteuropäische Staaten und die USA. Scholz hatte sich aber bisher dagegen gewandt, die Sanktionsdebatte vor allem an Nord Stream 2 aufzuhängen. Durch die zumindest erhebliche zeitliche Verzögerung für die Inbetriebnahme der fertiggestellten Pipeline entgehen dem russischen Energiekonzern Gazprom Einnahmen aus zusätzlichen Gasverkäufen nach Westeuropa.

Scholz verteidigte, dass die USA und die Europäer nach der Anerkennung der Separatistengebiete durch Russland noch nicht das volle Sanktionspaket auf den Tisch gelegt hätten. "Das ist der richtige Wege", sagte er zu dem beschlossenen abgestuften Verfahren. Man müsse schnell, entschieden und im Einklang mit den USA handeln. Putin werde damit auch aufgezeigt, dass es im Westen die nötige Geschlossenheit und Entschlossenheit gebe. Scholz zeigte sich zuversichtlich, dass am Dienstag die 27 EU-Staaten einvernehmlich ein Sanktionspaket verabschieden. Er hatte noch am Montagabend mit US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron über das weitere Vorgehen beraten. Macron und er wollten am sogenannten Normandie-Format festhalten, in dem Deutschland, Frankreich, die Ukraine und Russland über eine Friedenslösung für die Ostukraine verhandeln.