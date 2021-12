Scholz: Mindestlohn-Anhebung auf 12 Euro möglich und nötig

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Olaf Scholz hat die vorgesehene Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde verteidigt. Dieser einmalige Anpassungsschritt sei in einem reichen und wirtschaftlich starken Land möglich und auch nötig, sagte der SPD-Politiker in seiner ersten Regierungserklärung am Mittwoch im Bundestag. Dies sei "konkreter Ausdruck einer Politik des Respekts", es profitierten bis zu zehn Millionen Erwerbstätige davon. Scholz betonte, dass über weitere Schritte beim Mindestlohn generell eine unabhängige Kommission entscheiden solle.

Der Kanzler erinnerte daran, dass der Mindestlohn vor sechs Jahren mit 8,50 Euro gestartet sei. Befürchtungen vor Entlassungen seien unbegründet gewesen. Scholz hob außerdem die von SPD, Grünen und FDP vereinbarten Ziele hervor, das Rentenniveau stabil zu halten und das Renten-Eintrittsalter nicht zu erhöhen./sam/DP/stk