Scholz - Nach Normalisierung Entscheidungen zur Konjunkturbelebung

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz will nach einem Abklingen der Virus-Krise Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur ergreifen.

"Sobald die Kneipen, Kinos und Geschäfte wieder öffnen können, werden wir zielgenaue Entscheidungen treffen, um die Konjunktur zu beleben", schreibt Scholz in einem der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorliegenden Brief an die SPD-Abgeordneten des Bundestages. In Abstimmung mit den Fachleuten würden Bund und Länder "in den nächsten Wochen abwägen müssen, wann und wie wir unser Land wieder in den 'Normalmodus' zurückbringen können". In dem Schreiben erläutert Scholz das Hilfspaket, das die Bundesregierung am Montag auf den Weg gebracht hatte und das der Bundestag am Mittwoch beschließen soll.