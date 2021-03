Scholz - Nichtstun wäre teurer als hohe Neuverschuldung

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat die Rekordschuldenaufnahme der Bundesregierung zur Bewältigung der Corona-Pandemie verteidigt.

"Das ist teuer. Aber Nichtstun wäre viel teurer", sagte der SPD-Kanzlerkandidat am Mittwoch in Berlin. Angesichts der Pandemieentwicklung sei die hohe Kreditaufnahme notwendig und gerechtfertigt. Zuvor hatte das Kabinett zusätzliche Schulden von rund 60 Milliarden Euro für 2021 und einen Schuldenrahmen von 81,5 Milliarden Euro für 2022 auf den Weg gebracht. Für 2021 steige damit allein die Summe der geplanten Unternehmenshilfen auf 65 Milliarden Euro, sagte Scholz.

Der Finanzminister verwies auf die Milliarden-Aufwendungen in diesem und im vergangenen Jahr für die Corona-Pandemie. Laut Internationalem Währungsfonds sei dadurch jedes neunte Unternehmen in Deutschland vor der Insolvenz gerettet worden. "Ohne diese Maßnahmen wäre der wirtschaftliche Einbruch in Deutschland viel größer gewesen", sagte Scholz. "Das ist der Wumms. Wir haben es geschafft, dass wir eine bessere wirtschaftliche Entwicklung haben als ohne die Maßnahmen, die wir den Weg gebracht haben."