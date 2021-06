Scholz plant 99,7 Mrd Euro neue Schulden für Etat 2022

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plant für den Bundeshaushalt im nächsten Jahr 99,7 Milliarden Euro an neuen Schulden.

Dies geht aus der Reuters am Montag vorliegenden Kabinettsvorlage für die Etatplanung 2022 und die Finanzplanung bis 2025 hervor. Dies sind noch mal gut 18 Milliarden Euro mehr an Nettoneuverschuldung als noch bei der Aufstellung der Etat-Eckwerte im März vorgesehen. Begründet wird dies mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Es seien weiterhin "umfassende Stützungsmaßnahmen geboten (...), um die deutsche Volkswirtschaft zügig wieder auf einen schnellen und vor allem nachhaltigen Wachstumspfad zu bringen". Dazu gehöre auch die Stabilisierung der Sozialbeiträge.

Für die enorme Neuverschuldung müsste der Bundestag für ein drittes Jahr in Folge die Schuldenbremse im Grundgesetz außer Kraft setzen. Die Einhaltung der Schuldenbremse ist im Entwurf ab 2023 vorgesehen. In der Finanzplanung bis 2025 klafft dazu aber laut Anschreiben für die Kabinettsbefassung am Mittwoch noch eine Finanzlücke von rund 6,2 Milliarden Euro. Die als "finanzpolitischer Handlungsbedarf" umschriebene Lücke sei damit im Vergleich zu den Eckwerten verringert worden, als sie noch mit rund 20,1 Milliarden Euro beziffert wurde. Eingehalten werden könnte die Schuldenbremse zudem nur, weil der Bund eine Rücklage von 48,2 Milliarden Euro auflöst.

Der von Scholz vorgelegte Entwurf wird so aber nie Gesetz werden. Wegen der Bundestagswahl am 26. September wird der Entwurf vom Bundestag gar nicht mehr beschlossen. Nach der Wahl muss die neue Bundesregierung einen neuen Entwurf einbringen, der nach Koalitionsverhandlungen erfahrungsgemäß erst in der ersten Hälfte 2022 rückwirkend zum Jahresanfang verabschiedet wird. Bis dahin kann der Bund seine Ausgabenverpflichtungen durch die vorläufige Haushaltsführung erfüllen.