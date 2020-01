Scholz plant milliardenschwere Entschädigungen für Kohle-Stilllegungen ein

Berlin (Reuters) - Der Kohleausstieg wird zu milliardenschweren Entschädigungszahlungen an die Betreiberfirmen führen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte am Donnerstag in Berlin, in Westdeutschland seien Zahlungen von 2,6 Milliarden Euro vorgesehen, im Osten von 1,75 Milliarden. Diese Summen gingen an Unternehmen, die ihre Meiler schon in den 20er Jahren stilllegten. "Das verteilt sich etwa auf 15 Jahre - jeweils nach den Stilllegungen selbstverständlich." Das sei leistbar für den Staat.