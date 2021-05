Scholz rechnet fest mit weltweiter Steuerreform im Sommer

Berlin (Reuters) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz rechnet fest mit einer internationalen Einigung auf eine weltweite Steuerreform.

"Wir haben mächtige Verbündete, insbesondere die Vereinigten Staaten von Amerika", sagte der SPD-Kanzlerkandidat am Mittwoch im Bundestag. Der Wettlauf nach unten in Richtung immer niedrigerer Steuersätze müsse beendet werden, es brauche jetzt dringend eine globale Mindeststeuer. "Und deshalb bin ich sicher: Wir werden im Sommer diesen Jahres es hinbekommen, eine Verständigung zustande zu kriegen."

Unter dem Dach der Industriestaaten-Organisation OECD streben knapp 140 Länder eine Steuerreform mit zwei Säulen an - einer globalen Mindeststeuer und eine neue Form der Besteuerung von digitalen Dienstleistungen. Die US-Regierung von Präsident Joe Biden hat zuletzt eine Mindeststeuer von 21 Prozent vorgeschlagen. Viele Experten halten aber eher rund 15 Prozent für realistisch.

Innerhalb der EU gelten vor allem die Niederlande, Luxemburg und Irland als Bremser, denn dort gelten vergleichsweise niedrige Sätze. "Natürlich ist die Sache kompliziert", sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni dem "Handelsblatt". "Aber ich denke, dass wir nicht weit entfernt vom Vorschlag der Amerikaner liegen werden." Bisher hat die EU eine genaue Festlegung vermieden. Auch Gentiloni hält es für möglich, noch in diesem Sommer einen Konsens zu finden. "Wir haben die Möglichkeit, im Juli in Venedig eine politische Einigung unter den G20-Staaten zu erzielen."

Am Freitag und Samstag beraten die EU-Finanzminister erstmals seit Monaten des Lockdowns wieder in Präsenzsitzungen in Lissabon. Auch dabei dürfte es um die Themen Mindeststeuer und Digitalsteuer gehen. Hauptthema in Portugal wird aber der 750 Milliarden Euro schwere Corona-Wiederaufbaufonds sein, aus dem es im Sommer erste Auszahlungen geben soll.