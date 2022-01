Scholz redet mit Macron über Ukraine-Krise, G7 und EU-Fragen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt am Dienstag den französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Berliner Kanzleramt. Im Mittelpunkt des Gesprächs sollen der Beginn der französischen EU-Ratspräsidentschaft und des deutschen G7-Vorsitzes stehen sowie aktuelle internationale Themen. Dazu dürfte vor allem die Ukraine-Krise zählen.

Für Montagabend waren Scholz und Macron zu einer Videoschalte mit US-Präsident Joe Biden und europäischen Verbündeten eingeladen, darunter - neben den europäischen G7-Staaten - Polen als größtes EU-Nachbarland Russlands.

Frankreich hat am 1. Januar für ein halbes Jahr die Ratspräsidentschaft in der EU übernommen. Deutschland hat seit Jahresbeginn für zwölf Monate den Vorsitz inne in der Gruppe sieben wichtiger demokratischer Wirtschaftsmächte, der G7./cy/mfi/DP/he