Scholz ruft zur Werbung fürs Impfen auf

BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Menschen mit Corona-Impfung in Deutschland dazu aufgerufen, die Ungeimpften von der Impfung zu überzeugen. "Überzeugt eure Liebsten, überzeugt die Freunde am Stammtisch, überzeugt den Sportverein, überzeugt die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb", sagte Scholz am Freitag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Berlin. "Wir alle waren gerne eure Versuchskaninchen - bei uns ist das mit der Impfung gut gegangen, jetzt bitte macht es auch."

Scholz sagte: "Einen neuen Lockdown, wieder eine Zeit ohne Präsenzunterricht in den Schulen, das kann es und das darf es unter diesen Umständen nicht geben." Deshalb werde es weiter "noch ein paar Vorsichtsregeln" geben müssen - "also das mit den Masken, nicht nur hier, sondern auch in Bus und Bahn". Wer in ein Restaurant oder ein Club gehe, solle geimpft, genesen oder getestet sein. Das sei beschwerlich, aber besser als die harten Lockdown-Maßnahmen der Vergangenheit./bw/rab/DP/nas