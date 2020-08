Scholz sieht Maskenpflicht am Arbeitsplatz kritisch

BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sieht eine Maskenpflicht für den Arbeitsplatz kritisch. Bereits zu Beginn der Corona-Krise seien Regelungen zum Schutz vor Ansteckungen während der Arbeit gemacht worden, betonte der SPD-Kanzlerkandidat am Montag auf NDR Info. "Die haben dafür gesorgt, dass in vielen Unternehmen sehr konkrete, sehr spezielle und in jedem Unternehmen konkret richtige Regelungen getroffen worden sind."

Mehr Sinn mache es, über Regeln für Schulen und den öffentlichen Raum zu sprechen, sagte Scholz. Grundsätzlich sei die Akzeptanz für die Mund-Nasen-Bedeckung in Deutschland sehr groß. "Und ich finde, das ist eine große Leistung." Wenn die Behörden alles kontrollieren müssten, kämen sie gar nicht hinterher.

Vor dem Hintergrund wieder steigender Infektionszahlen wollten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Montag über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Bei einer Telefonkonferenz sollte es unter anderem um Auflagen für Familienfeiern gehen. Es gibt auch Überlegungen, die Maskenpflicht auszuweiten. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte am Wochenende erklärt, viele Unternehmen hätten die Maskenpflicht am Arbeitsplatz schon eingeführt. "Das könnte auf jeden Fall ein Schritt sein, der auch bundesweit verpflichtend wird, jedenfalls wenn damit die Schließung ganzer Branchen verhindert werden könnte", hatte sie gesagt./tam/DP/eas