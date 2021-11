Scholz: SPD-Personalentscheidungen nach Beratung zu Koalitionsvertrag

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD will Personalentscheidungen für die Übernahme von Ministerämtern in der neuen Bundesregierung erst treffen, wenn die Partei ihre Beratungen über den Koalitionsvertrag abgeschlossen hat. Das kündigte der voraussichtliche künftige Kanzler Olaf Scholz am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags von SPD, Grünen und FDP an. Er werde sich sehr intensiv an die Arbeit machen, um eine "hervorragende Besetzung" der sozialdemokratischen Ressorts zu gewährleisten. Die anderen Koalitionspartner würden dies auch machen. Namen nannte Scholz zunächst nicht. Bei der SPD muss ein Parteitag den Koalitionsvertrag billigen, dieser ist für den 4. Dezember geplant./bk/DP/stw