Scholz spricht Montag mit Indiens Regierungschef Modi über Ukraine-Krieg

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Montag den indischen Regierungschef Narendra Modi empfangen und mit ihm auch über den Ukraine-Krieg sprechen.

Das kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin an. Anlass seien die deutsch-indischen Regierungskonsultationen. Es sei noch nicht entschieden, ob Deutschland als G7-Präsidentschaft Indien als Partnerland zum G7-Gipfel Ende Juni einladen werde. Es gebe insgesamt noch keine Entscheidung über die Einladung an Partnerländer. Indien hat sich den westlichen Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine nicht angeschlossen. Stattdessen hat das Land die Importe von russischem Öl nach Beginn des Angriffs erhöht. Bei den Regierungskonsultationen kommen die Kabinette beider Staaten zusammen.