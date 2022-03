Scholz spricht vor EU-Gipfel mit Putin und Selenskyj

Brüssel (Reuters) - Einen Tag vor dem Dreiergipfel von Nato, EU und G7 hat Bundeskanzler Olaf Scholz sowohl mit Russlands Präsident Wladimir Putin als auch dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj telefoniert.

"Der Bundeskanzler hat gegenüber dem russischen Präsidenten darauf gedrängt, dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand und zu einer Verbesserung der humanitären Lage kommt", teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwochabend mit. Danach habe Scholz mit Selenskyj gesprochen und sich über dessen Einschätzung der aktuellen Lage informiert.

Auf den drei Gipfeln in Brüssel am Donnerstag soll es um weitere Hilfen für die Ukraine und mögliche neue Sanktionen gegen Russland gehen. Auf dem Nato-Gipfel wollen die westlichen Verbündeten über eine militärische Stärkung der Ostflanke des Bündnisses sprechen. Russische Truppen waren am 24. Februar in das Nachbarland einmarschiert.