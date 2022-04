Scholz sucht engere Beziehungen zu Demokratien im Asien-Pazifik-Raum

Tokio (Reuters) - Deutschland will in der Asien-Pazifik-Region nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz stärker mit Ländern zusammenarbeiten, mit denen man gemeinsame Werte und Interessen teile.

Dazu gehörten Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea und Indien, sagte Scholz am Donnerstag in Tokio vor der Außenhandelskammer Japan. Es sei nötig, dass man die Lieferketten diversifiziere, fügte er hinzu, ohne China zu erwähnen. "Es ist kein Zufall, dass mich meine erste Reise als Bundeskanzler in diese Weltregion heute hierher, nach Tokio, führt."

Scholz will in Japan mit Ministerpräsident Fumio Kishida auch die weitere G7-Haltung gegenüber Russland nach dem Angriff auf die Ukraine absprechen. Deutschland hat derzeit die G7-Präsidentschaft inne, Japan gehört zur Gruppe der wichtigsten westlichen Industriestaaten und hat sich den westlichen Sanktionen gegen Russland angeschlossen. Der Kanzler warnte, dass der russische Angriff den Trend zur Deglobalisierung verstärken könnte. Die Deglobalisierung funktioniere jedoch nicht, sagte Scholz. "Sie ist keine Option – erst recht nicht für offene, freie Handelsnationen wie Deutschland und Japan." Man müsse aufpassen, dass kein neuer Vorwand für Protektionismus geschaffen werde. Weltweiter Handel müsse weiter frei und fair sein. Deutschland und Japan komme dabei eine Führungsrolle zu.

Scholz warnte auch, dass die Klimaschutzanstrengungen weder zu einem Wettbewerbsnachteil für ambitionierte Länder führen dürften noch zu internationalen Handelskonflikten. Gerade mit Blick auf Russland sei es wichtig, dass die westlichen Demokratien ihre technologische und wirtschaftliche Stärke bewahrten. Die westlichen Sanktionen gegen Moskau wirkten deshalb, weil Russland bestimmte Güter eben nicht von andern Staaten erhalten könne. "Es zeigt sich, dass es darauf ankommt, dass wir diesen Vorteil wahren." Deshalb sei auch eine enge Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Digitalisierung und der Wasserstoffwirtschaft nötig. "Das Potenzial für deutsch-japanische Kooperation ist auf allen diesen Feldern riesig", betonte Scholz. Als Beispiel nannte er den Ausbau der 5G-Netze. Das japanische Unternehmen Rakuten sei weltweit Vorreiter beim Ausbau offener Funkzugangsnetze, auch Open RAN genannt.