Scholz und Le Maire: Besteuerung von Digital-Unternehmen noch 2020

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire haben bekräftigt, dass sie noch in diesem Jahr eine Besteuerung von Digital-Unternehmen anstreben. Scholz sagte am Montag in Berlin am Rande eines Treffens mit Le Maire, ein faireres internationales Steuersystem sei dringend nötig. Ähnlich äußerte sich der französische Finanzminister.

Scholz machte zudem deutlich, dass zur Bewältigung der historischen Herausforderungen durch die Corona-Krise eine enge deutsch-französische Zusammenarbeit nötig sei. Deutschland und Frankreich hätten eine erste Antwort darauf mit ihrem Vorschlag für ein Hilfspaket formuliert. Jetzt seien die Staats- und Regierungschefs gefragt, ein solches Paket zu vereinbaren.

Im Übrigen müsse man sich aus Sicht von Scholz jetzt auf eine neue Normalität einrichten, zumal es noch keinen Impfstoff gebe. Man sehe an mehreren Fleischbetrieben, dass das Virus schnell wieder ausbrechen könne, sagte der SPD-Politiker./rm/DP/nas