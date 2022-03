Scholz und Macron fordern von Putin in Telefonat sofortige Waffenruhe

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz und der französische Präsident Emmanuel Macron haben den russischen Präsidenten Wladimir Putin erneut zu einer sofortigen Waffenruhe in der Ukraine aufgefordert.

Darauf hätten beide in einem Telefonat mit Putin am Donnerstagvormittag gedrungen, teilte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin mit. "Macron und Scholz bestanden darauf, dass jede Lösung dieser Krise durch Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland erfolgen muss", fügte er hinzu. Dem französischen Präsidialamt zufolge hätten Macron, Scholz und Putin vereinbart, in den nächsten Tagen in engem Kontakt zu bleiben.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bestätigte das Gespräch. Er teilte russischen Agenturen zufolge allerdings zunächst nur mit, dass die Ukraine Gesprächsthema gewesen sei.