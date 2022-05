Scholz unterstützt etwaigen schwedischen und finnischen Nato-Beitritt

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat Finnland und Schweden deutsche Rückendeckung zugesagt, falls sie der Nato beitreten wollen.

"Wenn sich diese beiden Ländern entscheiden sollten, dass sie zur Nato-Allianz dazugehören wollen, dann können sie auf unsere Unterstützung rechnen", sagte Scholz am Dienstag am Rande der Kabinettsklausur in Meseberg. An den Beratungen dort hatten zuvor auch die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson und ihre finnische Kollegin Sanna Marin teilgenommen. In beiden Staaten wird ein Nato-Beitritt seit dem russischen Angriff auf die Ukraine diskutiert.

Marin forderte bei dem gemeinsamen Auftritt, dass die EU ihre Sanktionen gegen Russland ausweiten solle. "Deutsche Führung ist wichtiger als je zuvor", sagte sie mit Blick auf die gemeinsame Abstimmung in der EU. Andersson kündigte an, dass auch Schweden seine Verteidigungsausgaben so schnell wie möglich auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung anheben werde.