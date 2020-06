Scholz verteidigt Rekordschulden für Konjunkturpaket

BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat im Bundestag die Rekordschulden für das geplante Konjunkturpaket zum Anschub von Konsum und Wirtschaft verteidigt. "218,5 Milliarden Euro, das ist nicht wenig", sagte der Vizekanzler am Freitag. Er habe großes Verständnis, wenn dem ein oder anderen dabei mulmig werde. "Ich bin auch froh darüber", betonte Scholz. "Denn die Gefahr ist ja sehr sehr groß, dass man in einer solchen Situation, wenn man schon viel Geld ausgibt, denkt, da gibt es kein Halten mehr." Aber die Bundesrepublik habe in der Vergangenheit solide gewirtschaftet und werde das auch in der Krise tun. Von den geplanten Maßnahmen werde ein starker Konjunkturimpuls ausgehen. Die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung werde die Kaufkraft der Bürger steigern, der Kinderbonus auch eine Anerkennung für Familien sein, sagte Scholz./tam/DP/eas