Scholz warnt Putin vor Einsatz von Chemiewaffen in Ukraine

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat Russlands Präsident Wladimir Putin nach eigenen Angaben persönlich vor dem Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine gewarnt.

"Ich habe Präsident Putin im direkten Gespräch davor gewarnt, biologische oder chemische Waffen einzusetzen", sagte Scholz in einem am Mittwoch veröffentlichten "Zeit"-Interview. "Russische Behauptungen, die Ukraine entwickele B- und C-Waffen oder die USA wollten solche Waffen in der Ukraine einsetzen, was beides nicht stimmt, wirken auf mich wie eine implizite Drohung, dass Putin selbst überlegt, solche Waffen einzusetzen." Damit übernimmt Scholz die Wortwahl von US-Präsident Joe Biden.

Es sei ihm sehr wichtig gewesen, Putin direkt zu sagen, dass ein Einsatz "unakzeptabel und unverzeihlich" wäre, sagte Scholz. "Darüber sollte niemand auch nur nachdenken." EU-Diplomaten zufolge war dies auch Thema der Telefonschalte von Biden mit den Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien am Montag.