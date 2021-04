Scholz - Werde bald geändertes Klimaschutzgesetz vorlegen

Frankfurt (Reuters) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts schnell handeln.

"Die Bundesumweltministerin und ich haben uns vorgenommen, jetzt sehr schnell eine Gesetzesvorlage vorzubereiten für die Beratung der Bundesregierung", sagte Scholz am Donnerstag in Berlin. Damit solle das Klimaschutzgesetz so verändert werden, dass es den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entspreche. Er erwarte, dass die Vorlage dann auch die Zustimmung der gesamten Bundesregierung bekomme. Der SPD-Kanzlerkandidat warf dem CDU-geführten Wirtschaftsministerium vor, an vielen Stellen auf der Bremse zu stehen. "Jetzt muss wirklich gehandelt werden und ich bin bereit das zu tun", sagte Scholz.