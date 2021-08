Scholz will Genehmigungszeit für Windräder von sechs Monaten

Rostock (Reuters) - SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will den Bau neuer Windkraftanlagen beschleunigen, um den Ausbau Erneuerbarer Energien voranzutreiben.

Bei einem Wahlkampftermin in Rostock verwies Scholz am Montag auf Aussagen von Experten, wonach es bis zu sechs Jahre bis zur Genehmigung einer neuen Anlage dauere. "Wir müssen auf sechs Monate runter", sagte Scholz. "Das muss nächstes Jahr als Weichenstellung gelingen." Es gehe um die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands. Die Weichen für den Ausbau etwa von Solar- und Windkraft müssten schnell gestellt werden, damit Deutschland ab 2045 kohlendioxidneutral wirtschaften könne. "Ich jedenfalls will noch im ersten Jahr der nächsten Regierung die Ausbauziele für 2045 festlegen, so dass wir jetzt nicht immer von der Hand in den Mund leben, sondern klar sagen: Hier wollen wir hin."