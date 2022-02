Scholz will mehr Gleichberechtigung von Frauen und Männern

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat in einem Youtube-Interview am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz mehr Gleichberechtigung von Frauen und Männern gefordert. Auf die Frage der Influencerin Diana zur Löwen, ob er ein Feminist sei, antwortete Scholz am Samstag: "Ja - und das sage ich auch schon seit vielen Jahren." Es sei wichtig, allen klarzumachen, dass die Gesellschaft je zur Hälfte aus Frauen und Männern bestehe. Und es könne nur ein gutes Zusammenleben geben, wenn Frauen und Männer die gleichen Rechte und die gleichen Chancen im Leben hätten, betonte der SPD-Politiker.

Wie schwer das sei, habe man in der Vergangenheit an manchen Debatten gemerkt. So habe er in der vergangenen Legislaturperiode lange gebraucht, um dem damaligen Koalitionspartner abzuringen, dass in ganz wenigen Unternehmen mindestens eine Frau im Vorstand sitzen müsse. Das zeige, wie die Situation wirklich sei: "Da ist noch viel zu tun." Dies sei unverändert "eine ganz, ganz große Baustelle".

Er habe sich schon vor langer Zeit vorgenommen, dass sich etwas ändern müsse. "Als ich Anfang 20 war und angefangen habe, Politik zu machen, habe ich ehrlicherweise geglaubt, dass so in knapp zehn Jahren wir das hingekriegt hätten mit echter Gleichstellung", berichtete Scholz. "Jetzt bin ich schon etwas über 60 und es ist immer noch nicht so weit, auch wenn viele Fortschritte seither stattgefunden haben. Das sollte uns jetzt aber mal gelingen."/ctt/DP/zb