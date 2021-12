Scholz zu Russland - EU-Gipfel wird Unverletzbarkeit der Grenzen betonen

Brüssel/Berlin (Reuters) - Der EU-Gipfel wird nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz ein klares Signal an Russland im Konflikt mit der Ukraine aussenden.

Es handele sich beim Truppenaufmarsch an der Grenze um eine "schwierige Situation", sagte Scholz am Donnerstag in Brüssel vor Beginn des eintägigen EU-Gipfels. "Deshalb werden wir hier heute nochmal betonen, dass die Unverletzbarkeit der Grenzen eine der ganz wichtigen Grundlagen des Friedens in Europa ist und dass wir gemeinsam alles tun werden, dass es bei der Unverletzbarkeit wirklich bleibt."

Mit Blick auf das Urteil im Tiergarten-Mord stellte sich Scholz hinter Außenminister Annalena Baerbock und die Ausweisung von zwei Mitarbeitern der russischen Botschaft. "Es ist völlig richtig, dass die Außenministerin ... mit einer klaren Antwort reagiert hat", sagte der SPD-Politiker.