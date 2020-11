Schottische Regierungschefin dringt auf neues Referendum zur Unabhängigkeit

London (Reuters) - Im Ringen um den Brexit will Schottlands Regionalpräsidentin Nicola Sturgeon im kommenden Jahr schnell ein neues Referendum über die Unabhängigkeit der britischen Provinz abhalten.

"Je schneller Schottland die Macht der Unabhängigkeit haben kann, um unsere Zukunft planen zu können, desto besser für uns alle", sagte Sturgeon am Montag im Sender Sky News. "Ich schließe nichts aus." Sie wolle nach Möglichkeit ein neues Referendum Anfang der neuen Legislaturperiode des schottischen Parlaments, sagte Sturgeon. In der Provinz wird nächstes Jahr gewählt.

Im Brexit-Referendum hat eine Mehrheit der Schotten für den Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union gestimmt. Nach dem EU-Austritt Anfang des Jahres ist Großbritannien bis Ende 2020 noch in einer Übergangsphase, in der EU-Regeln gelten. Die Verhandlungen über ein Abkommen über die bilateralen Beziehungen samt Freihandelsabkommen danach ziehen sich seit Monaten hin. Kommt es bis Jahresende nicht zu einer Einigung, würde Großbritannien die EU ohne Abkommen verlassen, Einfuhrzölle träten automatisch in Kraft. Dies hätte unabsehbare Folgen für die Wirtschaft beider Seiten.