Schottische Regierungschefin will erst nach Corona-Krise Unabhängigkeitsfrage stellen

London (Reuters) - Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon hält an Plänen für ein Unabhängigkeitsreferendum fest, will aber erst die Corona-Pandemie überwunden wissen.

"Ich glaube nicht, dass wir ein Referendum genau in diesem Moment vorschlagen sollten", sagte Sturgeon am Freitag der BBC. Sie trete bereits ihr ganzes Leben für eine Unabhängigkeit von Großbritannien ein. "Aber zuerst müssen wir das Land durch die Krise steuern". In Schottland wird kommenden Donnerstag ein neues Parlament gewählt. Sollte Sturgeons Schottische Nationalpartei (SNP) ihre Mehrheit verteidigen, dürfte das den Unabhängigkeitsbestrebungen weiteren Rückenwind bescheren. Die SNP hat erklärt, bis Ende 2023 eine neue Volksbefragung abzuhalten, auch wenn die britische Regierung in London dies nicht zulassen will.