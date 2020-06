Schroders holt Georg Gmeineder für seine Immobiliensparte

Schroders verstärkt damit sein Team für Private Assets. In Deutschland verwaltet der britische Asset Manager in den Bereichen Private Equity und Infrastructure 5,6 Milliarden Euro und in der DACH-Region 4,4 Milliarden Euro im Bereich Real Estate.

Zuvor arbeitete Gmeineder im Real-Estate-Bereich bei BNP Paribas und beim Bankhaus Lampe Privatbankiers. Achim Küssner: Interessante Renditen bei planbaren Risiken „Sowohl Private Assets als auch Immobilien-Investments sind zwei zentrale und langfristige Themen für institutionelle Anleger - global wie auch in Deutschland und Österreich“, sagt Achim Küssner, der die deutsche Schroders-Niederlassung in Frankfurt leitet. „Denn angesichts weiterhin minimaler Zinsen und unruhiger Finanzmärkte können diese Felder interessante Renditemöglichkeiten bei planbaren Risiken bieten.“ Mit Georg Gmeineder besetze man die Schnittstelle von Private Assets und Real Estate mit einem ausgewiesenen Experten, so Küssner. powered by