Schulze - Klimaschutz wird bei Lufthansa-Rettung eine Rolle spielen

Berlin (Reuters) - Der Klimaschutz wird nach Worten von Bundesumweltministerin Svenja Schulze bei der Rettung der angeschlagenen Lufthansa eine Rolle spielen.

Wenn der Staat der Fluglinie helfe, müssten solche Aspekte berücksichtigt werden, sagte die SPD-Politikerin am Montag in Berlin. "Ich bin zuversichtlich, dass das in den Verhandlungen gelingt."

Lufthansa und Regierung ringen seit Wochen um ein Hilfspaket. Dabei spielt das Ausmaß des staatlichen Einflusses auf das Geschäft der Airline eine erhebliche Rolle.