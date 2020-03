Schulze: Klimawandel und andere Krisen nicht aus dem Blick verlieren

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat gemahnt, im Zuge der Corona-Krise nicht langfristige Krisen wie den Klimawandel zu vergessen. Kein Land sei vor den globalen Folgen der Corona-Pandemie gefeit, das gelte für den Klimawandel genauso, sagte die SPD-Politikerin in einer am Donnerstag veröffentlichten Videobotschaft. "Wir dürfen neben der akuten Krise die langfristigen Krisen nicht aus dem Blick verlieren." Erderhitzung und Naturzerstörung gingen "leider einfach weiter". Die Bundesregierung arbeite daher weiter an Lösungen etwa für den Ökostrom-Ausbau, den Schutz biologische Vielfalt oder des Grundwassers.

"Umwelt- und Klimaschutz werden auch nach der Krise ganz, ganz dringend gebraucht, als Treiber für Beschäftigung, für Innovation, für unsere Wirtschaft", sagte Schulze. "Und als Bundesumweltministerin werde ich alles dafür tun, dass wir hier am Ball bleiben."/ted/DP/jha