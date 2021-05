Schulze kündigt Sofortprogramm zur Umsetzung von neuen Klimazielen an

Berlin (Reuters) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat ein Programm zur Umsetzung der neuen Klimaziele angekündigt.

"Wir sind uns in der Regierung einig, dass es noch ein weiteres Sofortprogramm geben wird in den nächsten zwei Wochen", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in der ARD. Sie verwies darauf, dass die Regierung bereits für die nächsten Jahre aus bisherigen Programmen rund 80 Milliarden Euro vorgesehen habe. "Und ja, da werden noch weitere Maßnahmen kommen", sagte sie ohne Details zu nennen.

Geplant ist, dass das Bundeskabinett noch am Mittwoch mit einem reformierten Klimaschutzgesetz neue Ziele beschließt. Sie sehen bis 2030 eine Kürzung des Treibhausgas-Ausstoßes um mindestens 65 Prozent im Vergleich zu 1990 vor. Bisher betrug die Vorgabe 55 Prozent. Außerdem muss demnach Deutschland schon 2045 statt 2050 klimaneutral sein, also praktisch überhaupt kein CO2 mehr in die Atmosphäre blasen.