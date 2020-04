Schulze - Natur- und Artenschutz verringert Seuchen-Risiko

Berlin (Reuters) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat wegen der weltweiten Zerstörung der Natur vor einem wachsenden Seuchen-Risiko gewarnt.

Etwa 70 Prozent der menschlichen Infektionserreger kämen ursprünglich aus dem Tierreich, sagte die Ministerin am Donnerstag in Berlin. Darunter seien Ebola, HIV (Aids), Mers und Sars. Auch der Covid-19-Erreger wird auf Wildtiere zurückgeführt. "Besonders offenkundig ist die Gefahr von Übertragung auf Wildtiermärkten, wo Menschen und unterschiedliche Tierarten auf engstem Raum zusammenkommen." Dies seien schlechte Bedingungen für die Tiere, aber gute für Viren. Die Gefahr der Übertragung von Erregern sei der Wissenschaft zufolge insgesamt größer, wenn Ökosysteme durch den Menschen aus dem Gleichgewicht gerieten. Es entstehe so eine unnatürliche Nähe zwischen Menschen und Tieren.

"Je mehr der Mensch die Natur zerstört, desto größer ist das Risiko, dass das Virus überspringt", warnte Schulze. Zwar sei jetzt die Zeit für eine akute Krisenbekämpfung. Aber danach sollte man die Krise besser verstanden haben, um besser vorbeugen zu können. Der Natur- und Artenschutz sei daher zentral. "Er kann zu einer Art Lebensversicherung werden."