Schulze: Um Klimaziele zu schaffen, müssen wir ehrgeiziger werden

NEW YORK/BERLIN (dpa-AFX) - Zum fünften Jahrestag der Einigung auf das UN-Klimaabkommen in Paris hat Bundesumweltministerin Svenja Schule weltweit mehr Engagement im Kampf gegen den Klimawandel angemahnt. Es sei ein Anlass, die internationale Zusammenarbeit zu feiern, aber auch eine Erinnerung daran, dass die Herausforderungen riesig seien, sagte die SPD-Politikerin in einer am Samstag veröffentlichten Videobotschaft. "Wir werden die Pariser Ziele nur erreichen, wenn wir ehrgeiziger werden."

Entwicklungs- und Schwellenländer bräuchten dabei Unterstützung. Deutschland, Großbritannien und andere unterstützten Initiativen in diesen Ländern über Geld und zielgerichtete Hilfen, sagte Schulze. Dabei gehe es auch darum, die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise "grün" zu gestalten. Auch Projekte zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels - etwa längere Trockenzeiten oder Starkregen - unterstütze Deutschland finanziell. "Wir stehen an der Seite der

Entwicklungsländer, vor allem in diesen schwierigen Zeiten."

Genau fünf Jahre nach der historischen Einigung auf dem Klimagipfel in Paris haben die Vereinten Nationen und vor allem Großbritannien und Chile zu einem digitalen, eintägigen Gipfel eingeladen, auf dem rund 70 Staats- und Regierungschefs sowie Vertreter der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft über Videobotschaften mehr Klimaschutz ankündigen oder einfordern können. Mit dabei sind unter anderem Kanzlerin Angela Merkel, Papst Franziskus, UN-Generalsekretär António Guterres, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Großbritanniens Premierminister Boris Johnson, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Chinas Präsident Xi Jinping.

Die Grünen im Bundestag mahnten am Samstag, bisher sei das Pariser Klimaabkommen "nur auf dem Papier ein Erfolg", da die klimaschädlichen Treibhausgas-Emissionen weiter zunähmen. "Wir leben heute schon auf einer 1,2 Grad heißeren Welt und steuern auf 3 Grad zu, unsere Zeit wird knapp", mahnten Fraktionschef Anton Hofreiter und Klimapolitikerin Lisa Badum. Ziel des Klimaabkommens ist die Begrenzung des Klimawandels auf deutlich unter 2 Grad und möglichst 1,5 Grad, immer im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter./ted/DP/nas