Schulze verlangt Tempo von neuer Bund-Länder-AG zur Energiewende

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze verlangt von der neuen Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft zum Ökostrom-Ausbau erste Ergebnisse noch im März. In der Solarbranche drohten gravierende Jobverluste, wenn der Förderstopp für Solaranlagen nicht schnell beseitigt werde, schrieb die SPD-Politikerin am Freitag auf Twitter. "Darum erwarte ich, dass die neue Bund-Länder-Arbeitsgruppe noch in diesem Monat zu ersten Entscheidungen kommt." Sie könne verstehen, dass in der Coronavirus-Krise die Ministerpräsidenten keine Zeit für das Thema Energiewende hatten. "Trotzdem ist es wichtig, dass die Politik auch in dieser Frage handlungsfähig bleibt", schrieb sie.

Eigentlich hätten die Ministerpräsidenten auf ihrer Konferenz am Donnerstag Beschlüsse für einen schnelleren Ausbau von Wind- und Solarkraft und weitere Bereiche der Energiewende fassen sollen. Das Thema Coronavirus stand aber im Vordergrund. Zudem waren am Vorabend Verhandlungen zwischen Union und SPD gescheitert. Nun soll eine Arbeitsgruppe den Durchbruch bringen, an der neben den Ländern und der Bundesregierung auch die Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD beteiligt sind./ted/DP/jha