Schulze will höheres EU-Klimaziel noch in diesem Jahr

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze will noch dieses Jahr eine Einigung der Europäischen Union auf ein schärferes Klimaziel für 2030. Dafür werde sie sich aktiv einsetzen, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag am Rande von Beratungen der EU-Umweltminister. Sie warb dafür, den Treibhausgasausstoß der EU bis 2030 um 50 oder 55 Prozent unter den Wert von 1990 zu bringen.

Derzeit gilt noch das alte Ziel einer Verminderung um 40 Prozent. Im Pariser Klimaabkommen haben die Vertragsstaaten eine Nachbesserung für dieses Jahr zugesagt. Die EU-Kommission prüft derzeit die Folgen einer Verschärfung und will im Herbst offiziell einen Vorschlag machen. Die verstärkten Anstrengungen sollen helfen, das Pariser Abkommen einzuhalten und eine Überhitzung der Erde abzuwenden.

Schulze präsentierte nach eigenen Worten den EU-Kollegen ihre Pläne für die deutsche Ratspräsidentschaft. Schwerpunkte sind demnach der Klimaschutz, der Artenschutz und eine nachhaltige Digitalisierung. "Die Interessen aller EU-Staaten für eine nachhaltige, sozial gerechte und klimafreundliche Entwicklung in Europa zusammenzuführen: Das wird meine Mission." Deutschland übernimmt am 1. Juli für ein halbes Jahr den Vorsitz der 27 EU-Staaten./vsr/DP/jha