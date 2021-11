Schumacher Electric Corporation bringt „Rugged Lithium Ion Jump Starter“-Serie auf den Markt

Das robuste Lithium-Ionen-Starthilfegerät ist mit 1000 A, 1500 A, 2000 A und 2500 A erhältlich

Die Schumacher Electric Corporation, der weltweit führende Anbieter von Produkten zur Stromumwandlung für den Kfz-Ersatzteilmarkt, hat seine neue „Rugged Lithium Ion Jump Starter“-Serie mit robusten Lithium-Ionen-Starthilfegeräten auf dem US-amerikanischen und europäischen Markt eingeführt. Die mit 1000, 1500, 2000 und 2500 Ampere Spitzenleistung erhältlichen Starthilfegeräte sind leistungsstark, mobil und kompakt und können eine leere Batterie in Sekundenschnelle wieder in Gang setzen. Die Produktreihe wird sowohl online als auch bei ausgewählten Händlern erhältlich sein.

„Die nationale Markteinführung unseres Lithium-Starthilfegeräts fällt perfekt in die Zeit der Wintervorbereitungen, da die Starthilfegeräte über eine Vorwärmtechnologie verfügen, welche die Batterien bei extremer Kälte aufwärmt“, so Mickey Leech, CEO der Schumacher Electric Corporation. „Es ist auch das ideale Weihnachtsgeschenk für alle Fahrzeugführer in Ihrer Familie oder einfach für die Person, die bereits alles hat, da es vielseitig einsetzbar ist und auch eine Vielzahl von USB-Geräten aufladen kann. Im Hinblick auf unser 75-jähriges Bestehen als Firma im Jahr 2022 werden wir auch weiterhin neue, innovative Produkte auf den Markt bringen und Schumacher von der Konkurrenz abheben.“

Die wichtigsten Merkmale der „Rugged Lithium Ion Jump Starter“-Produktlinie von Schumacher:

Robustes Lithium-Ionen-Starthilfegerät von Schumacher mit 1000 Ampere Spitzenleistung

1000 Ampere Spitzenleistung

25 Starthilfen pro Ladevorgang

Hochleistungsfähige Lithium-Technologie mit 4 Zellen

Kompatibel mit 6,0-l-Benzin- und 3,0-l-Dieselmotoren

Robuste Kabel von je 36 Zoll Länge mit Gesamtreichweite von über 6 Fuß

Siebenmal geringeres Gewicht (im Vergleich zu AGM-Batterien)

Sechsmal längere Haltbarkeit (im Vergleich zu AGM-Batterien)

Dreimal schnelleres Aufladen über den stromführenden USB-Anschluss

Mit 2,4 A USB werden Geräte doppelt so schnell aufgeladen

LED-Flächenbeleuchtung

Robustes Lithium-Ionen-Starthilfegerät von Schumacher mit 1500 Ampere Spitzenleistung

1500 Ampere Spitzenleistung

35 Starthilfen pro Ladevorgang

Hochleistungsfähige Lithium-Technologie mit 4 Zellen

Kompatibel mit 8,0-l-Benzin- und 6,0-l-Dieselmotoren

Robuste Kabel von je 36 Zoll Länge mit Gesamtreichweite von über 6 Fuß

Siebenmal geringeres Gewicht (im Vergleich zu AGM-Batterien)

Sechsmal längere Haltbarkeit (im Vergleich zu AGM-Batterien)

Dreimal schnelleres Aufladen über den stromführenden USB-Anschluss

Mit 2,4 A USB werden Geräte doppelt so schnell aufgeladen

LED-Flächenbeleuchtung

Robustes Lithium-Ionen-Starthilfegerät von Schumacher mit 2000 Ampere Spitzenleistung

2000 Ampere Spitzenleistung

45 Startvorgänge pro Ladevorgang

Hochleistungsfähige Lithium-Technologie mit 4 Zellen

Kompatibel mit 10,0-l-Benzin- und 8,0-l-Dieselmotoren

Robuste Kabel von je 36 Zoll Länge mit Gesamtreichweite von über 6 Fuß

Siebenmal geringeres Gewicht (im Vergleich zu AGM-Batterien)

Sechsmal längere Haltbarkeit (im Vergleich zu AGM-Batterien)

Dreimal schnelleres Aufladen über den stromführenden USB-Anschluss

Mit 2,4 A USB werden Geräte doppelt so schnell aufgeladen

LED-Flächenbeleuchtung

Robustes Lithium-Ionen-Starthilfegerät von Schumacher mit 2500 Ampere Spitzenleistung

2500 Ampere Spitzenleistung

50 Startvorgänge pro Ladevorgang

Hochleistungsfähige Lithium-Technologie mit 4 Zellen

Kompatibel mit 10,0-l-Benzin- und 8,0-l-Dieselmotoren

Robuste Kabel von je 36 Zoll Länge mit Gesamtreichweite von über 6 Fuß

Siebenmal geringeres Gewicht (im Vergleich zu AGM-Batterien)

Sechsmal längere Haltbarkeit (im Vergleich zu AGM-Batterien)

Dreimal schnelleres Aufladen

Mit 2,4 A USB werden Geräte doppelt so schnell aufgeladen

LED-Flächenbeleuchtung

„Wir freuen uns, erstklassige Lithium-Starthilfeprodukte auf den Markt bringen zu können, die nicht nur leistungsstark, sondern auch besonders benutzerfreundlich sind“, so Dirk Kuyckx, Geschäftsführer von Schumacher Europe. „Wir wollten eine Vielzahl von Produkten mit einzigartigen Leistungsmerkmalen anbieten, um den Bedürfnissen aller Verbraucher gerecht zu werden und uns in einem umkämpften Markt abzuheben. Egal, ob es sich um ein Auto, einen Kleinbus, einen Geländewagen, ein Boot oder ein Wohnmobil handelt, unser Lithium-Starthilfegerät verfügt über ein langlebiges, robustes Design mit Pre-Boost-Technologie, die selbst stark entladene Batterien wieder zum Leben erweckt.“

Über die Schumacher Electric Corporation

Die Schumacher Electric Corporation ist für branchenführende Innovationen, ein uneingeschränktes Engagement für Qualität und die Bereitstellung von Produkten mit zahlreichen Funktionen zu einem bemerkenswerten Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Seit fast 75 Jahren bereichert Schumacher den Lebensstil seiner Kunden mit hervorragenden Produkten und außergewöhnlichem Service für Kunden mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen und Erfahrungswerten. Vertrauen Sie auf einen Schumacher.

Weitere Informationen: www.schumacherelectric.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211103006340/de/

Chelsi Smith

Pierpont Communications

+1 956 358 3300 (C)

csmith@piercom.com