Schwache Konjunktur lässt Arbeitslosenquote steigen - Abwärtsdruck auf den Dax erhöht sich

Die schwache Konjunktur hat die Arbeitslosigkeit im Dezember erstmals seit sechs Jahren im Vergleich zum Vorjahresmonat steigen lassen. Die Zahl der Arbeitslosen erhöhte sich im letzten Monat des Jahres 2019 auf 2,227 Millionen. Das waren 47.000 Arbeitslose mehr als im November und 18.000 mehr als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent.

„Der Arbeitsmarkt hat sich auch zum Jahresende weitestgehend stabil gezeigt“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Detlef Scheele. „Spuren der konjunkturellen Schwäche sind aber erkennbar.“ Saisonbereinigt stieg die Zahl der Arbeitslosen im Dezember im Vergleich zum November um 8000, was die Experten überwiegend auf die wirtschaftliche Eintrübung zurückführen. Das letzte Mal hatte sich die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahresmonat 2013 während der Staatsschuldenkrise erhöht.

Stellengesuche gehen kontinuierlich zurück

Im November war die Zahl der Arbeitslosen mit 2,180 Millionen auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken. Das waren 6000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,8 Prozent. Der Rückgang war zu einem guten Teil darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Langzeitarbeitslosen gesunken war.

Auch die Nachfrage nach Arbeitskräften gibt weiterhin deutlich nach. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit, der auf aktuellen und tatsächlichen Stellengesuchen von Unternehmen beruht, sinkt seit März 2018 kontinuierlich. So auch im Dezember 2019: Im Vergleich zum Vormonat ging der sogenannte BA-X um 5 auf 223 Punkte zurück – ein Minus von 31 Punkten im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Zahlen drücken Dax weiter abwärts

An den Aktienmärkten wurde die trübere Lage auf dem Arbeitsmarkt negativ aufgenommen und der Abwärtsdruck auf den Dax hat sich weiter verschärft. Der deutsche Leitindex hat sein Minus auf 1,2 Prozent ausgebaut und droht unter die 21- und die 50-Tage-Linie zu fallen.

