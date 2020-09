Schwache Tech-Werte bremsen Kauflaune

An der US-Technologiebörse gab es erneut kräftige Kursverluste. Die neue Korrektur an der Nasdaq hat vorerst keine größeren Auswirkungen auf den Dax. LKW-Bauer MAN kündigt Stellenabbau an.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE000BAY0017, DE0006599905, US45865V1008, DE0005140008, DE0007664039,