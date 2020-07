Schwaches Diamanten-Geschäft drückt auf Gewinn von Anglo American

LONDON (dpa-AFX) - Der Einbruch der Nachfrage nach Luxusschmuck in der Corona-Krise hat das lukrative Diamantengeschäft des britischen Bergbaukonzerns Anglo American belastet. So wird traditionell viel Schmuck in Geschäften an Flughäfen verkauft. Zudem haperte es wegen des Lockdowns in Südafrika und Indien bei Förderung und Weiterverarbeitung der Edelsteine. Zuletzt sei das Geschäft etwa in China schon wieder besser gelaufen, teilte Anglo American am Donnerstag bei der Vorlage von Halbjahreszahlen in London mit. Eine Erholung in den USA hänge aber von der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes nach dem Lockdown ab.

Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) des zu Anglo American gehörenden, weltweit größten Diamantenproduzenten De Beers brach denn auch im ersten Halbjahr im Jahresvergleich fast komplett ein auf nur noch 2 Millionen US-Dollar nach einer halben Milliarde vor einem Jahr.

Nur moderate Gewinneinbußen gab es in den finanziell bedeutenderen Geschäften mit Kupfererz und Kohle. Das bereinigte Konzern-Ebitda fiel um fast 39 Prozent auf 3,35 Milliarden Dollar. Der Umsatz sank um 16 Prozent auf 12,5 Milliarden Dollar. Unter dem Strich blieb weniger als eine halbe Milliarde Dollar übrig nach 1,9 Milliarden ein Jahr zuvor. An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an. Der Kurs der Anglo-American-Aktie fiel am Donnerstagvormittag in London um mehr als zwei Prozent./mis/stw/zb