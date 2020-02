Schwaches Jahr für Export - Bundesamt legt Daten für 2019 vor

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Export hat im vergangenen Jahr deutlich an Tempo verloren. In den ersten elf Monaten stiegen die Ausfuhren lediglich um 0,7 Prozent auf 1229,6 Milliarden Euro. Die Daten für das Gesamtjahr veröffentlicht das Statistische Bundesamt am Freitag (0800 Uhr) in Wiesbaden. Der Außenhandelsverband BGA hatte zuletzt mit einem Plus von maximal 0,5 Prozent gerechnet. Im Jahr zuvor waren die Ausfuhren noch um 3 Prozent gestiegen.

Insbesondere der Handelskonflikt zwischen den USA und China belastete 2019 die globale Konjunktur und bremste das Wirtschaftswachstum Chinas, worunter Deutschland als große Exportnation besonders zu leiden hatte. Für das laufende Jahr erwartete der BGA zuletzt keine durchgreifende Besserung. Zwar gibt es inzwischen eine Teileinigung zwischen Washington und Peking. Auch die Gefahr eines chaotischen Brexits ist vorerst vom Tisch. Doch die Probleme sind damit noch nicht gelöst. Für neue Unsicherheit sorgt die schnelle Ausbreitung des Coronavirus insbesondere in China, einem wichtigen Handelspartner Deutschlands./mar/DP/zb