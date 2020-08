Schweden prüft Ausnahmen von Versammlungsbeschränkungen

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Wegen der Auswirkungen der Corona-Krise auf Kultur- und Sportveranstaltungen will die schwedische Regierung Ausnahmen von den geltenden Versammlungsbeschränkungen auf den Weg bringen. Man prüfe, inwieweit Ausnahmen von der bestehenden 50-Teilnehmer-Regel für Veranstaltungen mit sitzendem Publikum ab Oktober möglich seien, sagte Schwedens Innenminister Mikael Damberg am Freitag auf einer Pressekonferenz in Stockholm. Schweden befinde sich in einer besseren Lage als noch im Frühjahr, die Grenze von maximal 50 Teilnehmern für öffentliche Versammlungen sei aber weiter wichtig, um die Ausbreitung des Coronavirus zu minimieren. Sie bleibe deshalb bestehen.

Zugleich schlug Kulturministerin Amanda Lind ein neues Krisenpaket in Höhe von 2,5 Milliarden Kronen (240 Millionen Euro) zur Unterstützung des Sports und der Kultur vor. Lind steht seit Wochen öffentlich unter Druck, weil Veranstalter von Kultur- und Sportveranstaltungen von der 50-Teilnehmer-Grenze besonders stark betroffen sind.

Schweden war in der Corona-Krise einen Sonderweg mit verhältnismäßig lockeren Beschränkungen gegangen. Schulen, Restaurants und Geschäfte blieben durchgehend offen, unter anderem wurde aber ein Verbot für Versammlungen mit mehr als 50 Personen eingeführt. Im Vergleich zu Deutschland und dem Rest Skandinaviens hat das EU-Land hohe Infektions- und Todeszahlen zu verkraften gehabt, seit Juni sind diese aber stark gesunken. Insgesamt sind bislang knapp 86 000 Infektionen in Schweden nachgewiesen worden, mehr als 5800 Menschen mit Corona-Infektion sind gestorben./trs/DP/stw