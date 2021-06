Schwedens Regierung wegen Sonderwegs in Virus-Krise in der Kritik

Stockholm (Reuters) - Ein Parlamentsausschuss hat der schwedischen Mitte-Links-Regierung Versäumnisse beim Umgang mit der Corona-Pandemie vorgeworfen.

Die Regierung sei zu zögerlich gewesen bei der Einrichtung eines Test- und Rückverfolgungssystems und habe Ältere nicht geschützt, erklärte der Verfassungsausschuss am Donnerstag. Es habe auch an klaren Verantwortlichkeiten bei nationalen und lokalen Behörden gefehlt. Die generelle Strategie der Regierung, auf Lockdowns zu verzichten und stattdessen auf freiwillige Maßnahmen zu setzen, bewertete der Ausschuss nicht.

Schweden war damit einen Sonderweg gegangen. Die Zahl der mit dem Virus in Verbindung gebrachten Toten war höher als in den nordischen Nachbarländern, aber niedriger als in den meisten europäischen Ländern, die sich für Lockdowns entschieden hatten. Nach Daten bis zum 26. Mai erkrankten über eine Million Schweden an Covid-19, und etwa 14.500 sind gestorben.