Schwedischer Batteriezellhersteller Northvolt sichert sich US-Startup

Stockholm (Reuters) - Der schwedische Batteriezell-Hersteller Northvolt übernimmt das US-Startup Cuberg.

Damit wolle Northvolt Zugang zu Technologien erhalten, die leistungsfähigere Batterien bei niedrigeren Kosten ermöglichten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. "Das ist entscheidend, um die Umstellung auf rein elektrische Autos zu beschleunigen und auf die Anforderungen der Autobranche zu reagieren", sagte Northvolt-Chef Peter Carlsson.

Cuberg ist eine Ausgründung der Stanford University aus dem Jahr 2015. Seine Batteriezellen ermöglichen eine um 60 Prozent höhere Reichweite im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien. Zu den Kunden des Unternehmens gehört unter anderem Boeing.

Batteriehersteller bauen weltweit ihre Produktion deutlich aus, um der zunehmenden Nachfrage nach Elektroautos gerecht zu werden. Northvolt strebt einen Marktanteil in Europa von 25 Prozent bis zum Jahr 2030 an. Zu den Rivalen gehören die großen asiatischen Zellproduzenten wie CATL oder LG Chem. Das Unternehmen hat seit seiner Gründung im Jahr 2016 mehr als 3,6 Milliarden Dollar an Krediten und Kapital aufgenommen, zuletzt kamen 600 Millionen Dollar unter anderem von Volkswagen dazu. Neben einem Werk in Schweden soll gemeinsam mit VW eine Fabrik in Salzgitter gebaut werden.