Schweitzer will modernste Telekommunikationstechnik für das Ahrtal

MAINZ/BAD NEUENAHR-AHRWEILER (dpa-AFX) - Der rheinland-pfälzische Digitalminister Alexander Schweitzer (SPD) will das von der Flut schwer beschädigte Ahrtal zu "einer Modellregion für den Glasfaserausbau und einen krisenfesten Mobilfunk" ausbauen. Daher habe er den zuständigen Bundesminister Andreas Scheuer (CSU) in einem Brief zum Gespräch eingeladen. Das Handynetz funktioniere zwar wieder, Internet und Festnetztelefon ließen aber noch zu wünschen übrig. "Ziel ist es, gemeinsam mit den Telekommunikationsunternehmen die Hilfsmaßnahmen von Bund und Land miteinander zu synchronisieren und so einen koordinierten Wiederaufbau der Telekommunikationsinfrastrukturen sicherzustellen." Dabei wünscht sich Schweitzer modernste Technik, auch um die Wiederansiedlung von Unternehmen attraktiv zu machen.

Ein besonderes Augenmerk solle dabei auf die Mobilfunkmasten gelegt werden, denn deren Anbindung über Erdkabel habe zu den Totalausfällen beigetragen. Erforderlich sei es auch, die Stromversorgung von Mobilfunkmasten im Falle von Stromausfällen beispielsweise per Batterieversorgung für eine längere Zeit sicherzustellen./irs/DP/men