Schweizer Anleger positionieren sich für Exit aus Virus-Restriktionen

Zürich (Reuters) - Die Aussicht auf ein schrittweises Ende der einschneidenden Coronavirus-Beschränkungen in der Schweiz und anderen europäischen Ländern hat der Schweizer Börse am Donnerstag Auftrieb gegeben.

Der Leitindex SMI schloss 1,3 Prozent im Plus bei 9439,91 Punkten. Gebremst wurde die Kaufbereitschaft der Anleger davon, dass der Fahrplan zur Normalisierung der US-Wirtschaft noch aussteht. Präsident Donald Trump wollte sich dazu im Laufe des Tages äussern.

Getragen wurde der Anstieg der Schweizer Börse von den Indexschwergewichten - was Marktteilnehmer als Signal für eine breit abgestützte Rückkehr in Dividendenpapiere ansahen. Die Anteile der Pharmariesen Roche und Novartis zogen 3,2 beziehungsweise 2,9 Prozent an. Die Aktien des Lebensmittelkonzerns Nestle rückten 1,3 Prozent vor.

Einmal mehr auf der Verliererseite zu finden waren Finanzwerte: Die Grossbanken Credit Suisse und UBS verloren jeweils mehr als zwei Prozent an Wert. Ein führender US-Notenbanker hat amerikanische Grossbanken angesichts der Virus-Pandemie zu Kapitalerhöhungen aufgerufen.

Am breiten Markt schossen die VAT-Aktien 9,4 Prozent in die Hähe. Die Aufträge des Vakuumventile-Herstellers sind im ersten Quartal sprunghaft gestiegen. VAT geht zudem davon aus, dass sich trotz der Coronavirus-Krise die Markterholung fortsetzen wird, da der Halbleitersektor in den meisten Ländern als systemkritisch eingestuft werde.