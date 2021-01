Schweizer Anleger setzen auf Finanz- und Industriewerte

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat am Mittwoch bis zum Nachmittag zugelegt.

Der Leitindex SMI zog 0,5 Prozent auf 10.750 Punkte an. Angesichts der sich abzeichnenden Sitzgewinne der Demokraten im US-Senat bei der Stichwahl im Bundesstaat Georgia setzten die Anleger auf Finanz- und Konjunktursensitive Werte. Dank der möglichen demokratischen Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses könnte der gewählte Präsident Joe Biden Hilfs- und Infrastrukturprogramme wohl einfacher umsetzen.

An die Spitze der Standardwerte setzte sich die Grossbank Credit Suisse mit 5,6 Prozent Kursgewinn. Die Aktien vom Rivalen UBS stiegen um vier Prozent. Der Lebensversicherer Swiss Life gewann 4,4 Prozent an Wert, der Allspartenversicherer Zurich und der Rückversicherer Swiss Re jeweils drei Prozent. Gefragt waren auch die Anteile des Zementherstellers LafargeHolcim und des Elektrotechnikkonzerns ABB mit 5,1 beziehungsweise 3,2 Prozent Plus.

Merklich gebremst wurde der Markt von den Indexschwergewichten Nestle und Roche, deren Titel 1,4 beziehungsweise 1,2 Prozent verloren. Der Lebensmittelkonzern und der Pharmariese gelten als defensive und krisensichere Anlagen und werden von Investoren oft aus den Depots gekippt, wenn diese auf einen Konjunkturaufschwung wetten und sich mit Industrie- und Finanzwerten eindecken.