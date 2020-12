Schweizer Anleger setzten dank Impfstoff und US-Hilfen auf Erholung

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse hat nach dem Kurssturz zum Wochenauftakt zu einer Erholung angesetzt.

Der Leitindex SMI stieg am Dienstag um 0,8 Prozent auf 10.390 Punkte. Angesichts des milliardenschweren Konjunkturpakets in den USA und der Zulassung des ersten Coronavirus-Impfstoffs in der EU, die den Weg frei macht für Impfkampagnen, setzten die Anleger auf eine Erholung der globalen Wirtschaft im kommenden Jahr.

Gefragt waren Finanz- und Industriewerte, die von einem Aufschwung am stärksten profitieren würden. Bei den Standardwerten setzte sich LafargeHolcim an die Spitze: Die Aktien des die Aktien des Zementkonzerns stiegen um zwei Prozent. Ein Prozent und mehr an Wert gewannen die Grossbank Credit Suisse, Die Versicherer Swiss Re und Zurich, die Bauchemiefirma Sika, der Augenheilkonzern Alcon und der Arzneimittel-Auftragshersteller Lonza.

Am stärksten zum SMI-Anstieg trug indes Indexschwergewicht Nestle bei: Die Titel des Lebensmittelkonzerns rückten 1,7 Prozent vor.

Am breiten Markt stiegen die Aktien von Swiss Steel um 4,1 Prozent, nachdem die Aktionäre eine Kapitalerhöhung guthiessen, die dem von der Coronavirus-Krise schwer getroffenen Stahlproduzenten mindestes 200 Millionen Euro einbringen soll.