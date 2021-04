Schweizer Anleger streichen bei Nestle und Roche Gewinne ein

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse ist mit Verlusten in die neue Handelswoche gestartet.

Der Leitindex SMI sank am Montag um 0,2 Prozent auf 11.175 Punkte. Vor der Zinssitzung der US-Notenbank und den Zwischenbilanzen wichtiger Unternehmen blieben die Anleger in Deckung. Auch der rasante Anstieg von Corona-Infektionen in Indien sorgte für Nervosität.

Zu den Verlierern gehörten die Indexschwergewichte Nestle und Roche mit jeweils 0,8 Prozent Kursabschlag. Die beiden an sich als krisenresistent geltenden und in unsichern Zeiten tendenziell gefragten Konzerne hatten zuletzt im Sog guter Zwischenberichte kräftig an Wert gewonnen. Die Novartis-Aktien gaben am Tag vor der Quartalsbilanz 0,2 Prozent nach. Analysten rechnen mit einem verhaltenen Jahresauftakt des Pharmakonzerns, weil Patienten wegen der andauernden Corona-Pandemie mit Arztbesuchen weiterhin zurückhaltend sind sowie Eingriffe verschieben und Krankenhäuser weniger Arzneien bestellen.

Gefragt waren dagegen Finanzwerte. Die UBS-Titel zogen 1,4 Prozent an. Die Grossbank will am Dienstag ihren Zwischenbericht veröffentlichen.

Am breiten Markt sackten die Anteile von Kühne+Nagel 3,4 Prozent ab. Zwar hat der Logistikkonzern seinen Gewinn im Auftaktquartal mehr als verdoppelt, doch zum Ausblick äusserte sich das Management zurückhaltend.