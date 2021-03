Schweizer Bankenaufseher Branson wird neuer BaFin-Präsident

Berlin/Zürich (Reuters) - Der Nachfolger des über den Wirecard-Skandal gestürzten BaFin-Präsidenten Felix Hufeld kommt aus der Schweiz.

Der Chef der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma, Mark Branson, soll Mitte des Jahres neuer Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) werden, wie das Bundesfinanzministerium am Montag mitteilte. Der 52-jährige studierte Mathematiker mit britischer und Schweizer Staatsbürgerschaft ist seit 2014 Finma-Direktor. Die operative Führung der Schweizer Behörde übernehme zum 1. Mai 2021 Jan Blöchliger. Den Prozess für die Wahl der neuen Direktors habe der Verwaltungsrat bereits eingeleitet.

Hufeld war im Januar von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) entlassen worden, ihm wurde Versagen im Wirecard-Bilanzskandal vorgeworfen.

Branson leitet die Schweizer Finanzaufsicht seit 2014. Zuvor musste sich der frühere Manager der Großbank UBS gegen Kritiker wehren, die an seiner Unabhängigkeit gezweifelt hatten. Doch Branson ging in seiner Amtszeit gegen die UBS und weitere Banken vor, sodass diese Bedenken schnell in den Hintergrund traten. Gleichzeitig genießt Branson bei Banken und Versicherern eine breitere Unterstützung als sein Vorgänger. Branson hat an der Eliteuniversität Cambridge Mathematik und Management studiert und später auch bei der Credit Suisse gearbeitet.